Стало известно, что Путин сказал Фицо во время визита в Москву

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу словацкого правительства Роберта Фицо за визит в российскую столицу на празднование 81-летия победы в Великой Отечественной войне.

Глава российского государства напомнил Фицо, что в 2025 году в «этот праздничный день встречались в Москве» по случаю юбилейных событий - 80-летия Великой Победы. Путин поблагодарил за то, что принято решение «быть вместе с нами и сегодня».

Премьер Словакии в числе других лидеров иностранных государств прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры страны в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие России и Словакии в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам мировой повестки.