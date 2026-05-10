Документ Владимира Зеленского, якобы разрешающий проведение парада в Москве, является обычным фиглярством, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Парламентарий пояснил, что подобными кривляньями Зеленский отрабатывает номера, транслируя злость и ненависть.

По его словам, гражданам нет никакого дела до сомнительных бумажек, которые выпускает человек, продолжающий губить собственный народ.

«Всё это очередная бравада циника, который угробил Украину», — подчеркнул Шеремет.

Ранее бывший польский премьер Лешек Миллер заявил, что следующим шагом Зеленского должно стать предоставление «разрешения Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов».

Об указе Зеленского высказался помощник президента России Юрий Ушаков. Он назвал его цирком и клоунадой.