$74.388.55

В Кремле ответили на вопрос о послании Зеленского Путину

Lenta.ruиещё 2

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о послании Зеленского Путину
© Лента.Ru

Пескову задали вопрос, было ли главе государства передано послание от украинского лидера, о котором сообщалось ранее.

«Нет, не передано», — ответил официальный представитель Кремля.

7 мая стало известно, что словацкий премьер в ходе визита в Москву намерен передать Путину послание от Зеленского. На следующий день Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.