Стала известна одна из тем разговора Фицо с Путиным

Премьер Словакии Роберт Фицо во время визита в Россию рассчитывает обсудить с президентом Владимиром Путиным конфликт на Украине. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, передает РИА Новости.

Гашпар находится в составе словацкой делегации, которая прибыла в Москву на парад в честь Дня Победы. По мнению парламентария, премьер Фицо обсудит с Путиным положение дел на Украине и пути урегулирования конфликта.

«Думаю, что состоится небольшая дискуссия о конфликте на Украине, потому что наш премьер как раз встречался в Ереване с… (Владимиром) Зеленским», — сказал Гашпар.

Политик добавил, что переговоры также затронут экономические вопросы, включая поставки российских энергоресурсов.

Фицо назвал себя паршивой овцой

Ранее СМИ писали, что на переговорах в Москве премьер Фицо выступит в качестве неофициального связного и передаст послание Зеленского.