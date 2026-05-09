Путин сделал заявление в Кремле

Недопустимо пересматривать итоги Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников. Все попытки героизации нацистов и коллаборационистов будут жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В субботу президент выступил на торжественном приеме в Кремле, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что необходимо жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. Они виновны в страданиях и гибели миллионов мирных жителей.