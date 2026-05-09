Германия встаёт «на слишком опасный путь», отказываясь признавать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Об этом заявил в эфире программы «Вести» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не первый раз», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь также отметил, что хочется верить: в Германии ещё есть люди, сохранившие здравость ума и готовые воздать должное истории и подвигу тех, кто вместе с германскими антифашистами боролся с «коричневой чумой».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее указала, что нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц, по всей видимости, «запамятовал, кто на кого напал и кто кого освобождал» 80 лет назад.

По словам дипломата, умалчивая о решающей роли СССР в победе над нацизмом, официальный Берлин пытается «задурить голову молодым поколениям», которые выросли без ветеранов в своих семьях и черпают информацию из интернета.