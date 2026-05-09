Фицо прибыл в Кремль на прием в честь Дня Победы

Глава правительства Словакии Роберт Фицо приехал в Кремль, где проходит прием в честь Дня Победы 9 мая.

Словацкий премьер-министр приехал на торжественный прием в честь Дня Победы - у здания Кремля европейского политика встретил почетный караул и сопроводил оркестр.

Ранее Фицо, прибыв в Москву для участия в торжествах в честь 81-й годовщины Победы, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Говоря о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, политик отмечал, что планирует провести откровенную дискуссию и донести до российского лидера позицию по ряду актуальных международных вопросов.