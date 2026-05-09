Президент России Владимир Путин заявил о создании современного оружия на основе боевого опыта.

«Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, учёные, изобретатели. Они... создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», — сказал он в ходе выступления на параде.

9 мая в Москве на Красной площади прошёл парад по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

