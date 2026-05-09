Путин проводит торжественный прием для глав делегаций иностранных государств

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 мая, проводит торжественный прием для глав делегаций иностранных государств и почетных гостей. Они прибыли в столицу РФ на мероприятия, посвященные 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

© Вечерняя Москва

Российский лидер отметил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он поднял тост «за поколение победителей, за торжество правды».

— Россия никогда не делила Победу на свою и чужую, чтит память о боевом союзничестве (...) Нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны, героизации нацистов, — добавил Владимир Путин, передает ТАСС.

Он заявил, что народы СССР внесли решающий вклад в разгром нацизма, но в России чтут и вклад стран антигитлеровской коалиции. По его словам, Россию и ее партнеров объединяет искреннее отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды о ВОВ.

9 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан России с Днем Победы. Он назвал эту дату великим праздником. При. этом Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Вместе с ним память участников Великой Отечественной войны почтил и Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День Победы является для Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем.