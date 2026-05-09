Против СССР во время Второй мировой войны работала экономика и военная промышленность почти всей Европы, и сейчас на Украине наблюдается похожая ситуация.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

«История циклична. И сейчас нет никакого самостоятельного «киевского режима», как не было тогда одной «сильной Германии». Но есть послушные марионетки, в которых рука все той же дружной Европы. Не «украинские ракеты что-то поразили», а «французские ракеты с американским целеопределением под руководством британских инструкторов». Но да, с украинской территории, нельзя сказать, что они совсем ни при делах», — отметил он.

По словам сенатора, сейчас в «прозападных прокси типа Прибалтики, Украины и Молдовы» пытаются представить 9 мая «просто днем парада и демонстрацией военной мощи России», так как они не могут понять, «каково это – быть наследниками поколения победителей».

«Они упустили свой шанс на боевую славу тогда и пытаются присвоить себе победные реляции сейчас, фальсифицируя историю войны и героизируя тех, кто был в коалиции (прямой или косвенной) с вермахтом», — уверен Косачев.

Сенатор добавил, что благодаря Победе в 1945 году Россия существует «как суверенное и сильное государство», а благодаря разработке ядерного оружия в 1949 году у Москвы не будет «конвенциальной войны с Европой», так как ядерной державе «по определению невозможно нанести стратегическое поражение».

Косачев также подчеркнул, что нынешнему поколению «не сложнее, чем прошлому», и победа вновь возможна, если граждане России будут вместе.

«Всё, что от нас требуется сейчас — это не сомневаться в нашей правоте и быть сильными. Как были сильными наши предки восемь десятилетий назад», — написал сенатор.

9 мая на Параде Победы с торжественной речью выступил президент России Владимир Путин, она продлилась 8,5 минуты. Глава российского государства заявил, что русский солдат понес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, а народ СССР спас мир от нацизма.

Путин подчеркнул, что вне зависимости от изменений в технике и способах ведения боевых действий победа всегда будет за Россией. Также президент отметил, что герои СВО сегодня противостоят «агрессивной силе», которая «вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».