Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций, прибывших в Москву на торжества по случаю Дня Победы, после парада возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В церемонии приняли участие руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Сербии и Южной Осетии.

После этого участники церемонии отправятся на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. Затем у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних встреч.

В частности, он проведет переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата накануне.