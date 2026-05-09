Путин в День Победы рассказал об успехах героев СВО

Путин: герои СВО идут вперед, противостоя агрессии НАТО
Герои специальной военной операции (СВО) сегодня идут вперед, противостоя агрессивной силе НАТО.
Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на параде Победы, передает РИА Новости.
«Они [участники спецоперации] противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед», — сказал глава государства.
Путин отметил, что российских военнослужащих на СВО вдохновляет «великий подвиг поколения победителей», участников Великой Отечественной войны.
9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.