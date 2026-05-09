Захарова объяснила, почему День Победы стал морально-нравственным камертоном

День Победы стал морально-нравственным камертоном, по которому можно сверять этический и традиционно-ценностный код. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что День Победы — это важнейший праздник, который показывает отношение человека к истории, Родине и традиционным ценностям.

«Это камертон. Это то, по чему можно и сверять тот самый морально-этический и традиционно-ценностный код, о котором мы столько говорим», — сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, победители освободили свою Родину, Европу и дали возможность будущим поколениям жить по-человечески, а «не в том скотском состоянии, как это предполагалось сделать Третьим рейхом». Это священный и сакральный праздник.

«Такое количество жертв… 27 миллионов потеряла наша страна, из них половина — это мирное гражданское население, которое уничтожали специально, намеренно», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что это «особый день, объединительный день, день исторической памяти».

В Москве сегодня проходит военный парад, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.