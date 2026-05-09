Песков ответил на вопрос о новых переговорах Путина и Трампа

Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не запланирован, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть, планируется ли новая беседа президентов РФ и США.

«Нет, сейчас нет таких планов», — ответил Песков.

Напомним, что в 2025-2026 годах Путин и Трамп провели 12 телефонных бесед, последняя состоялась 29 апреля.

В среднем разговор президентов длился около 1 часа 20 минут, самая короткая беседа была 19 августа 2025 года (около 40 минут), самая длинная — 16 октября 2025 года (2,5 часа).

В ходе переговоров лидеры обсуждали темы текущей повестки, в частности, урегулирование конфликта на Украине.