Песков ответил на вопрос о новых переговорах Путина и Трампа

Песков: новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не запланирован, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть, планируется ли новая беседа президентов РФ и США.
«Нет, сейчас нет таких планов», — ответил Песков.
Напомним, что в 2025-2026 годах Путин и Трамп провели 12 телефонных бесед, последняя состоялась 29 апреля.
В среднем разговор президентов длился около 1 часа 20 минут, самая короткая беседа была 19 августа 2025 года (около 40 минут), самая длинная — 16 октября 2025 года (2,5 часа).
В ходе переговоров лидеры обсуждали темы текущей повестки, в частности, урегулирование конфликта на Украине.