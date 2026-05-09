Песков заявил об отсутствии попыток срыва празднования Дня Победы

Попыток срыва празднования Дня Победы в субботу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ничего не пытались, все хорошо», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о возможных провокациях со стороны противника, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об угрозах Владимира Зеленского безопасности празднования на Красной площади.

Министерство обороны подтвердило готовность нанести массированный удар по Киеву при попытках срыва торжеств.