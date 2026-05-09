Медведев приехал на Красную площадь

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приехал на парад в честь Дня Победы на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, на торжественное мероприятие прибыли: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, а также премьер-министр России Михаил Мишустин.

На Красной площади заканчиваются последние приготовления к параду Победы. В первых рядах трибун — ветераны специальной военной операции и Герои России.

Парад откроет вынос Знамени Победы. Его пронесет знаменная группа роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начнется на Красной площади в 10:00 мск. В ходе мероприятия Владимир Путин выступит с «очень важной» речью, которую «оправданно ждет весь мир ждет», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета.Ru» ведет хронику событий.