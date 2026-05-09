Матвиенко назвала День Победы священным для всех россиян праздником

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала День Победы священным праздником, который объединяет всех граждан России. В своём поздравлении, опубликованном пресс-службой СФ, она подчеркнула, что в этом дне сосредоточены гордость за Родину, радость Победы и скорбь по погибшим в Великой Отечественной войне.

Матвиенко отметила, что война пришла в каждый дом и унесла миллионы жизней, а Победа была одержана не только силой оружия, но и силой духа советского многонационального народа. Она также заявила, что преступным деяниям нацистов и их пособников нет оправдания и срока давности. о её словам, живёт в сердцах людей, и важно сделать всё возможное, чтобы сохранить для потомков правду о самой кровопролитной войне ХХ века.

Председатель СФ провела параллели между прошлым и настоящим, заявив, что сегодня Россия вновь вынуждена отстаивать свое право на язык, культуру, независимость и собственный путь развития.