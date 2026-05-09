Генконсул РФ в КНР рассказала о совместном противостоянии двух стран

Россия и Китай будут совместно противостоять попыткам пересмотра истории Второй мировой войны. Об этом заявила РИА Новости генеральный консул РФ в КНР Наталья Прыжкова.

По её словам, осознание масштаба роли Советского Союза в победе над милитаристской Японией во многом зависит от совместной работы и памятных мероприятий, проводимых российской стороной за рубежом.

Прыжкова отметила, что проведение мемориальных акций позволяет сохранять историческую память и подчёркивать значимость вклада советских солдат. Она заявила, что эти инициативы находят отклик у китайских партнёров и способствуют общему пониманию исторических событий.

Отдельно дипломат сообщила о планах китайской стороны открыть мемориальный музей на территории советского воинского кладбища в районе Люйшунькоу города Далянь. Объект долгое время оставался закрытым для посещения.

По её словам, на мемориале в Люйшунькоу проходят памятные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включая акции «Бессмертный полк» и «Звезда памяти», а также субботники с участием дипломатов, студентов и соотечественников.

В российско-китайской повестке исторической памяти особое внимание уделяется событиям войны на Дальнем Востоке и роли СССР в разгроме Японии, что регулярно становится темой совместных культурных и мемориальных мероприятий двух стран.