Посол РФ в Вене заявил о попытках пересмотра роли СССР во Второй мировой

Посол России в Австрии Андрей Грозов заявил РИА Новости, что в ряде стран усиливаются попытки пересмотра вклада СССР в победу над нацизмом.

По его словам, в преддверии 9 Мая в Европе всё чаще поднимаются дискуссии о так называемой «контекстуализации» памятников советским солдатам-освободителям. Речь идёт о пересмотре интерпретации их роли во Второй мировой войне.

Грозов отметил, что подобные инициативы российская сторона рассматривает как часть более широкой тенденции по ревизии итогов войны. Он подчеркнул, что за научно звучащими формулировками, по его оценке, скрывается попытка изменить устоявшиеся исторические оценки.

Посол заявил, что подобный подход приводит к искажению исторической памяти и затрагивает подвиг миллионов людей, участвовавших в освобождении Европы от нацизма.

По его словам, речь фактически идёт о попытках уменьшить значение вклада Советский Союз и роли Красная армия в разгроме нацистской Германии.

В российском МИД неоднократно заявляли, что вопросы сохранения воинских захоронений и памятников советским солдатам за рубежом остаются одной из ключевых тем в диалоге с европейскими странами, особенно в период памятных дат, связанных с окончанием Второй мировой войны.