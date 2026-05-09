В Кремле высказались о продлении перемирия с Украиной

Между РФ и Украиной нет договоренности о продлении перемирия, заявил информационной службе «Вести» помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Он уточнил, что посвященное Дню Победы перемирие будет продолжаться с 9 по 11 мая.

Временное прекращение боевых действий предложил 4 мая президент РФ Владимиром Путиным к 81-й годовщине Победы. Спустя несколько дней его американский коллега Дональд Трамп объявил о трехдневном режиме прекращения огня между Россией и Украиной. Договоренности Москвы и Киева включают не только паузу в боевых действиях, но и обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Трамп в то же время допустил, что режим прекращения огня между сторонами может быть продлен. По его словам, такой шаг помог бы приблизить завершение конфликта. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о продлении перемирия на Украине пока не поднимался.

