Западные политики, которых не устраивают результаты Второй мировой войны, занимаются оправданием фашизма и переписывают историю. Такое заявление сделал посол РФ в Ирландии Юрий Филатов во время обращения к соотечественникам в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Посол сказал, что сегодня заметны тревожные признаки — рост неонацизма, антисемитизма и прямого реваншизма на Западе. По его мнению, это исходит от тех, кто недоволен итогами войны, обеляет фашизм, возвеличивает нацистский Вермахт и запрещает георгиевскую ленту. Филатов пояснил, что эти люди пытаются переписать историю, стереть из памяти её уроки и решение Нюрнбергского трибунала. Он подчеркнул, что их планы не осуществятся. Россия, её друзья и сторонники во всём мире дадут им достойный отпор. В этом деле, как всегда, требуется общественная поддержка — необходимо сомкнуть ряды и защитить память о подвиге предков. Обращение было размещено в Telegram-канале посольства.

Глава российского диппредставительства призвал всех объединиться на шествиях «Бессмертного полка», которые пройдут по всему миру, в том числе в Ирландии. Филатов добавил, что этого требуют совесть и забота о мирном будущем детей.

Посол отметил, что память о грандиозном сражении с нацизмом, где победил советский народ, никогда не покинет Россию. Сегодня об этом говорят с гордостью за предков, которые внесли ключевой вклад в разгром гитлеровской армии. Он напомнил, что четыре пятых всех немецких дивизий, участвовавших во Второй мировой войне, были разбиты на восточном фронте. Солдаты и командиры Красной армии прошли с боями от Москвы и Сталинграда до Берлина и вынудили нацистскую Германию капитулировать. Филатов также указал, что мир изменился: появилась Организация Объединённых Наций, рухнули старые имперские и колониальные порядки.

Филатов призвал не забывать об огромной цене Победы. Он сообщил, что война унесла почти 27 миллионов жизней советских людей на фронте и в тылу. Дипломат рассказал, что в преддверии нынешнего Дня Победы в России завершилась большая работа по сбору и оформлению свидетельств о масштабах зла, с которым столкнулось военное поколение. 19 апреля был впервые отмечен День памяти геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (отныне он станет ежегодным). Посол уточнил, что более 13 миллионов мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на оккупированных землях, погибли в концлагерях или умерли от непосильного труда в Германии.

В завершение посол призвал хранить память о героях Великой Отечественной. Он выразил уверенность, что нужно быть достойными поколения победителей, и пока жива память — живы и они сами.