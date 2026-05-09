В Кремле проходит ужин Путина, Лукашенко, Токаева и Мирзиеева

Рабочий ужин с участием президентов Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева проходит в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Рабочий ужин в Кремле. Чуть позже к лидерам Беларуси и России присоединились коллеги из Казахстана и Узбекистана», — сказано в сообщении.

8 мая Путин провел переговоры с Лукашенко. Глава РФ поблагодарил коллегу за визит в Москву на празднование дня Победы на фоне обстановки, в том числе, связанной с вопросами безопасности. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире. Лукашенко примет участие в торжествах в честь Дня Победы 9 мая.

