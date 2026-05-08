Глава МИД ОАЭ поздравил Лаврова с Днем Победы

Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян по телефону поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Днём Победы.

«Абдалла Бен Заид Аль Нахайян поздравил Сергея Лаврова с наступающим Днём Победы. Министры выразили общее мнение о необходимости укреплять многостороннюю систему, созданную на основе Устава ООН по итогам Второй мировой войны», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Ранее замглавы МИД России Александр Алимов принял послов и диппредставителей стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).