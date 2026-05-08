Путин высказался о значении визита лидера Узбекистана

Приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву на парад Победы является проявлением и знаком особых отношений. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с узбекским лидером.

По словам российского президента, речь идёт не просто о дружбе, а о братском взаимодействии. Путин подчеркнул, что Мирзиёев, несмотря на внешние сигналы и угрозы, всё же приехал в Москву и завтра будет присутствовать на военном параде на Красной площади.

Глава государства назвал это особым знаком и поблагодарил гостя за проявленную дружбу и внимание к общим праздничным мероприятиям. Ранее Кремль сообщал, что на параде 9 мая ожидается ограниченное число иностранных лидеров.

Приезд президента Узбекистана в условиях международного давления на страны постсоветского пространства приобретает особое символическое значение, подтверждающее прочность российско-узбекских отношений. Встреча лидеров двух стран также была посвящена вопросам экономического сотрудничества и региональной безопасности.