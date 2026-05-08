Песков прокомментировал указ Зеленского «о параде в Москве»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского «о проведении парада в Москве». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, России не нужно ничье разрешение, чтобы провести парад в Москве. Он также заявил, что за шутки о Дне Победы Зеленского постигнет «горе», а подобные действия это «его большая беда».

«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что уговорил Россию и Украину прекратить огонь с 9 по 11 мая.