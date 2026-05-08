Путин встретился в Кремле с президентом Узбекистана

В Кремле состоялись переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который прибыл в Москву на празднование Дня Победы.

Переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым прошли в Представительском кабинете Сенатского дворца, сообщается на сайте Кремля.

Эта встреча стала третьей по счету в серии международных переговоров, которые российский лидер проводит сегодня. До этого Путин пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как уточнил ранее помощник президента Юрий Ушаков, после переговоров состоится неформальный обед с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на празднование Дня Победы.

Президент России Владимир Путин заявил о личном визите глав дружественных государств на торжества по случаю Дня Победы.