В России напомнили Зеленскому о цене хамства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит помнить, что он не в КВН и цена его «шуток» может быть очень высока, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя указ с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве.

«Это не "конкурс капитанов" в КВН, цена этим "шуткам" может быть очень высокой для бандеровцев», — сказал Слуцкий.

Песков прокомментировал указ Зеленского «о параде в Москве»

Ранее в Кремле заявили, что России не требуется ничье разрешение, для того чтобы провести парад Победы в Москве. Также в администрации президента РФ добавили, что изменений по формату проведения парада в столице нет.