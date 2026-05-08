В Москве началась встреча между Путиным и Токаевым

В Кремле проходит двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры стартовали в Представительском кабинете, пишет ТАСС.

Токаев прибыл в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на День Победы в Москву планируют также приехать руководители ряда государств. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Синиша Каран, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Отдельно отмечается, что Фицо не будет участвовать в параде на Красной площади: он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и затем провести встречу с Владимиром Путиным.