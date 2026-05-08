Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии

Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом журналистам заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

© Российская Газета

Во время этого перемирия между Россией и Украиной состоится обмен пленными. Напомним, что ранее Москва объявляла о двухдневном перемирии с 8 по 9 мая.

"По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между РФ и Украиной военнопленными", - сообщил он.

Ушаков уточнил, что договоренность на этот счет достигнута в ходе телефонных контактов Москвы с администрацией американского лидера. По его словам, представители США находились на связи в Киевом.

"Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяча человек с каждой стороны", - сказал он.

Ушаков подчеркнул, что Москва приветствует эту инициативу. По его словам, она стала результатом недавнего разговора Путина и Трампа, в ходе которого лидеры обсудили перемирие на День победы и подчеркнули, что обе страны были сторонниками в годы Второй мировой войны.