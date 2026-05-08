Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа о 3-дневном перемирии в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, это решение стало продолжением телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что предложение Трампа приурочено к 81-й годовщине Победы.

«Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом, нашему святому празднику», — заявил он.

Ушаков добавил, что Белый дом находился на связи с Украиной во время обсуждения временного перемирия.

Ранее Трамп заявил, что уговорил Россию и Украину прекратить огонь с 9 по 11 мая.