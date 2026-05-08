Кремль готовит срочные разъяснения после слов Трампа о перемирии

В Кремле пока воздерживаются от подробных комментариев относительно заявления президента США Дональда Трампа о введении трехдневного перемирия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил все запросы к помощнику главы государства Юрию Ушакову, который должен прояснить ситуацию в ближайшее время.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о продлении перемирия между Россией и Украиной до 11 мая», — сообщает ТАСС.

В Кремле подчеркнули, что официальная позиция по данному вопросу будет сформулирована и доведена до общественности уполномоченным лицом.

Детальные разъяснения о характере достигнутых при посредничестве Вашингтона договоренностей должен представить профильный эксперт администрации. Песков «отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет», — пишет агентство.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social объявил о достижении соглашения по введению режима тишины на 9, 10 и 11 мая, а также о проведении обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Эту информацию позже подтвердил Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, гуманитарная составляющая и возвращение бойцов стали для Киева более весомым аргументом, чем реализация планов по нанесению дальнобойных ударов по Красной площади в Москве в день парада Победы.