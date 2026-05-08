Захарова отреагировала библейской аналогией на осквернение воинского захоронения в Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова библейской аналогией прокомментировала РИА Новости осквернение советского воинского захоронения в Вене накануне Дня Победы.

«Как это похоже на западную Европу — истязать спасителей. Как начали две тысячи лет назад, так не могут остановиться», — сказала она.

До этого российское посольство в Австрии сообщило, что вандалы повредили надгробия советских военнослужащих, павших при освобождении страны от нацизма, на Центральном кладбище Вены. В дипмиссии подчеркнули, что произошедшее нельзя считать случайным инцидентом или обычным хулиганством.

В конце апреля на кладбище Герстхоф в Вене произошел аналогичный инцидент. Тогда посольство России заявило, что особо циничным является то, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, и потребовало от МИД Австрии установить виновных и наказать их.

Ранее вандалы осквернили статую Девы Марии на Украине.