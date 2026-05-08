Путин раскрыл детали своего разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом США. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что победа советского народа в Великой Отечественной войне «постоянно находится на уровне повышенного внимания» в ходе диалога России с другими странами.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который 1,5 часа. Российский лидер заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. Президент США, в свою очередь, выразил согласие с этим предложением.