Путин назвал терактом атаку Киева на ростовский авиацентр

Владимир Путин в пятницу вечером провел заседание Совета безопасности. Одной из тем стала атака Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

Президент назвал случившееся терактом. Эта атака могла поставить под угрозу безопасность гражданской авиации, сказал Путин. Избежать трагических последствий позволила высокопрофессиональная работа российских авиадиспетчеров.

Как дорожил вице-премьер Виталий Савельев, воздушное сообщение на юге России будет полностью восстановлено владимир в течение двух–трёх дней.

Президент также сообщил, что в недавнем разговоре с Дональдом Трампом обсуждал совместную борьбу двух стран с нацизмом и Победу.

Затронул глава государства и тему праздничных мероприятий. Путин сообщил, что некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия к 9 Мая лично и примут завтра участие в праздновании.