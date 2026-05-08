Путин обсудил с Совбезом атаку Киева по Ростовской области

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ростовскому центру организации воздушного движения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал он.

Также глава государства предложил членам Совбеза обсудить еще несколько вопросов.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл масштабы разрушений после удара Вооруженных сил Украины по региону.