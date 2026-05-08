Слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об отказе праздновать 9 Мая вызывают саркастическую улыбку. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Газетой.ру».

8 мая Каллас рассказала, что ее родная Эстония праздновала бы 9 мая как День Победы, если бы генсек ЦК КПСС Иосиф Сталин дал республике в 1945 году независимость.

Комментируя эти слова, Джабаров задался вопросом, почему тогда эстонцы «служили в вермахте», а большая часть мужского населения «сотрудничала с нацистами».

«Вот это мнение, вы знаете, совершенно никого не интересует, она абсолютно безграмотный человек. И каждое заявление вызывает только саркастическую улыбку у людей, которые хотя бы чуть-чуть разбираются в истории», — сказал сенатор.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» назвал заявление Каллас странным. Он напомнил, что прибалтийцы тоже участвовали в войне и совершали подвиги. Кроме того, среди них есть Герои Советского Союза, которые героически сражались с нацизмом.