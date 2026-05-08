Еще один мировой лидер прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что борт главы государства Юго-Восточной Азии приземлился в Москве около 18:00 по местному времени.

9 мая президент Лаоса проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и посетит торжественный прием в честь прибывших глав иностранных делегаций и почетных гостей.

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что Путин запланировал на 9 мая серию двусторонних переговоров с главами иностранных делегаций. В том числе он проведет беседу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом тет-а-тет — о такой встрече попросил сам король.