Анонсирована встреча Путина и Токаева в Москве

В рамках запланированного визита в российскую столицу на День Победы глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

О предстоящих переговорах двух лидеров сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА «Новости».

«В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая», – говорится в сообщении пресс-секретаря в его Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит президента России в Астану в конце мая главным событием двусторонних отношений.