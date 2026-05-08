МИД России ответил на отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза

Отказ Израиля в разгрузке российского сухогруза Panormitis в порту города Хайфы является угрозой продовольственной безопасности для самого Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
«Это идет вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, в Москве с сожалением восприняли такой шаг, «предпринятый явно под давлением Киева».
Израильская компания отказала судну с зерном из России в разгрузке из-за Украины
15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии по поводу покупки зерна из России. Позже украинские власти назвали действия России «воровством» и пригрозили Тель-Авиву санкциями.