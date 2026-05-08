Вассерман рассказал, почему решил не участвовать в осенних выборах в Госдуму

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман решил не избираться в новый состав Госдумы так как работа депутата не оставляет времени для собственных проектов. Об этом депутат рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Работа депутата требует большой вовлеченности и не оставляет времени для собственных проектов, поэтому я принял решение вернуться к своей непосредственной деятельности и не избираться в новый состав Госдумы этой осенью», — сообщил Вассерман.

Парламентарий рассказал, что работает над черновыми материалами для книг, а также упомянул о планах писать рассказы «о любопытных мелочах».

«Тематику раскрывать не буду, и не потому что секретничаю, а потому что материалы еще черновые, и мне самому пока не ясно, что из собранного может выйти, — отметил Вассерман. — Есть парочка ресурсов для публицистики, где я мог бы писать довольно регулярно, но только после появления достаточного свободного времени. У меня есть довольно много тем для рассказов о неожиданном, о любопытных мелочах».

Выборы депутатов Госдумы, а также глав ряда регионов и депутатов региональных парламентов, пройдут 18-20 сентября 2026 года. Впервые в них примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.