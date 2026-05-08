Помощник президента России Владимир Мединский своей деятельностью вызывает острую непереносимость у неприятелей страны, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что это можно считать признанием действенной работы и заслуг.

«Все шаги, предпринятые Мединским для отстаивания позиции России, его работа по защите исторической памяти и недопущению переписывания итогов Второй мировой войны вызывают у российских оппонентов острейшую непереносимость», — отметил парламентарий.

Толмачев пожелал Мединскому энергии и сил в работе по защите интересов России.

Ранее сообщалось, что на Украине Мединского заочно приговорили к 10 годам заключения. Его обвиняют в «оправдании» действий России на Украине.

До этого Владимир Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела.