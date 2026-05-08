Лидер дружественной страны передумал и приедет на 9 Мая в Москву

Президент Узбекистана Мирзиеев приедет в Москву на 9 Мая, несмотря на информацию о неучастии в торжественных мероприятиях в российской столице. О поездке узбекистанского лидера сообщает его пресс-служба.

Накануне источник в правительстве Узбекистана рассказал местным СМИ о том, что Мирзиеев не приедет в Москву 9 мая. Причину этого он не обозначил.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8 мая отбыл с рабочим визитом в город Москву», — сообщили в пресс-ведомстве главы государства.

Согласно программе, Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы.