В России объяснили особенность поздравления Путина Грузии и Молдавии с Днем Победы

Президент России Владимир Путин не мог не обратиться к народам, родственники которых воевали в Великой Отечественной войне, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о поздравлении российского лидера в адрес постсоветских стран. При этом парламентарий отметил и объяснил особенность обращения Путина к Грузии и Молдавии.

«Победу в Великой Отечественной войне — и на фронте, и в тылу — завоевал советский народ. В каждой стране, сегодня самостоятельной и суверенной, кроме Украины и Молдовы, помнят о своих предках. Естественно, наш президент не мог не обратиться к народам, родственники которых воевали вместе с русскими, белорусами, армянами, казахами, киргизами, можно перечислить весь советский народ. Все сопричастны к этой победе», — поделился Водолацкий.

Депутат добавил, что российский президент обратился с поздравлением к народу Молдавии, потому что каждая постсоветская семья причастна к победе Советского Союза. При этом парламентарий отметил, что президент Молдавии Майя Санду желает, чтобы в стране не вспоминали о Великой Отечественной войне.

Но это невозможно. И в Грузии, и в Молдове, как и в любой другой стране, обелиски и могилы всегда будут напоминать об этом событии, о величайшем подвиге советского солдата! Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

«Если по руководству Молдовы все понятно, то руководство Грузии находится на перепутье. Они не могут определить, как им развиваться — сохранять свой суверенитет или пуститься во все тяжкие и пойти по пути тех безнравственных идеологий, которые несет Евросоюз. Поэтому, обращаясь к грузинскому народу, наш президент тем самым дает определенный сигнал руководству Грузии, что они могут развиваться только при сохранении исторической памяти. Надеюсь, что народ Грузии выберет правильный путь, выберет католикоса, который через веру приведет народ к пониманию того, что у нас общая история, общие традиции и единые герои», — заключил Водолацкий.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником 9 Мая лидерам 10 постсоветских стран, а также народам Молдавии и Грузии. Об этом сообщил Кремль.