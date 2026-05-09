"Вчера канцлер Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии, - пишет в соцсетях сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. - Канцлер Мерц сделал вид, что не знает, кто освободил немцев от нацизма.

Поздравив немцев с освобождением, он забыл назвать освободителя. Канцлеру надо повесить в своем кабинете знаменитую фотографию Красного знамени над рейхстагом. Очень помогает от политической деменции."