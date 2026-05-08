Президент Украины Владимир Зеленский предал память украинцев, в том числе своего деда, которые воевали в рядах Красной армии, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Зеленский ранее сделал заявление по случаю Дня Победы, указав на вклад республики в борьбу с нацизмом. По его словам, с нацизмом боролись «миллионы украинцев в составе разных армий государств Антигитлеровской коалиции». О каких конкретно странах и о вкладе Советского Союза в разгром Германии Зеленский ничего не сказал.

«Украинцы воевали в рядах Красной армии против гитлеровцев, в частности, его [Зеленского] дед. То, что он предал память этих людей, это его проблемы, его грех, который он вряд ли сможет искупить», — сказал Колесник.

По словам депутата, Зеленский говорит одно, а делает все наоборот.

«У него нацистские батальоны, нацистская символика, нацистские шествия и прочее. Говорит одно, а на самом деле происходит совершенно другое. То есть это не провокация, он фарисействует. И улица Шухевича вообще ведет к Бабьему Яру, где после расстрела колоссального множество гражданских неизвестно, сколько похоронено людей. А ведет туда улица палача. То есть он в своих совершенно безумных идеях уже сам запутался и там уже не поймешь, что происходит на Украине», — подчеркнул Колесник.

Зеленский должен разбираться в коррупционных скандалах на Украине и думать о том, куда он будет бежать после победы России в специальной военной операции (СВО), а не рассуждать о том, кто и где воевал, отметил парламентарий.

«Тут люди сами разберутся, что и как происходило. Более того, в России никогда не отрицали того, что украинцы воевали, например, Иван Кожедуб успешно воевал в Красной армии против нацизма. Лучше бы он [Зеленский] не пачкал их память своим поганым языком», — добавил Колесник.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие. Прекращение огня продлится с полуночи 8 мая до 10 мая. Связано оно с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 61 беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на подлете к столице 7 мая. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала 2026 года. По словам главы города, с полуночи 8 мая было сбито еще 26 дронов.