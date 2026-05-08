В Кремле рассказали о включении отца Путина в состав виртуального «Бессмертного полка»

Отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — вошел в состав виртуального «Бессмертного полка» в период пандемии, и по сей день включен в этот список. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, в 2026 году акция «Бессмертный полк» пройдет частично в онлайн-формате. В более чем 30 регионах России мероприятие состоится в очном формате.