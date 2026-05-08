В Кремле ответили на вопрос о последствиях ограничений работы южных аэропортов

Ситуацию с временными ограничениями работы южных аэропортов, в том числе убытки от принятых мер, оценят в Министерстве транспорта, а не в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о приостановке работы нескольких российских аэропортов.
Журналисты поинтересовались, обсуждали ли власти вопрос финансовой поддержки авиакомпаний, ведь, по оценкам аналитиков, убытки от ограничений в отрасли могут составить сотни миллионов рублей.
До этого 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации.