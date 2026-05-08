Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

Президент России Владимир Путин готов проводить переговоры со всеми, включая представителей Европейского союза (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы (...). Будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков указал на то, что российская сторона не будет инициировать такие контакты, после того как европейцы заняли крайне враждебную позицию по отношению к Москве.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готовится к потенциальным переговорам с Путиным. Также председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил, что, по его мнению, у европейского объединения есть «потенциал» для переговоров с российским лидером.