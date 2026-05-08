Песков прокомментировал сообщение об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение немецкого журнала Spiegel о том, что Москва отозвала у зарубежных журналистов аккредитации на парад Победы. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию», — сказал Песков представителям прессы.

Он добавил, что в связи с форматом парада в этом году число журналистов, освещающих мероприятие, ограничено. Однако аккредитация ни у кого не отзывалась, заверил представитель Кремля.

«Это главным образом непосредственно те, кто будет обеспечивать хост- и бродкастинг, это очень много людей, специалистов, телевизионщиков, это кремлевский пул и международные СМИ, которые постоянно освещают работу президента Российской Федерации», — рассказал Песков о журналистах, которые будут присутствовать на параде в честь 9 Мая.

Spiegel заявил о том, что Москва якобы отозвала аккредитации у иностранных представителей прессы, 7 мая. Утверждалось, что, помимо представителей Spiegel, аккредитации были отозваны у сотрудников немецких изданий ARD и ZDF, итальянской телекомпании Rai, французского информагентства AFP и японской телекомпании NHK.

Ранее в Минобороны России сообщили, что участники специальной военной операции (СВО) примут участие в параде Победы в Москве. Отмечалось, что участники СВО пройдут торжественным маршем по брусчатке Красной Площади.