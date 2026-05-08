Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по мирной инфраструктуре и гражданским объектам являются проявлением террористической природы киевского режима. Об этом представитель Кремля сказал журналистам.

«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам», — отметил Песков.

По его словам, атаки также направлены против отдельных граждан, что, как подчеркнул пресс-секретарь президента, демонстрирует «террористическую натуру» Киева.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об ударе украинских беспилотников по промышленным площадкам региона.